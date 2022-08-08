В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
Общество
Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»
Накануне в ЦПКиО Екатеринбурга состоялся первый музыкально-поэтический субботник. Мероприятие было организовано сообществом «Экопоходы с Норкиным» совместно с другими городскими волонтёрскими организациями – «Мирные Жители», «Счастливый Екатеринбург», «Экодозор», «Добровольцы Быстрого Реагирования».
Ранее на территории парка была обнаружена свалка. По её поводу были обращения к руководству ЦПКиО, но в муниципальном учреждении не успевали убраться. В связи с этим волонтёры предложили свою помощь и руководство согласилось, предоставив весь необходимый для уборки инвентарь.
По итогу субботника активисты собрали 40 мешок с мусором. А также 10 покрышек, много металла и резины.
Завершилось мероприятие чтением стихов со знаменитой трибуны поэта Семёном Чирковым и выступлением музыкальных коллективов.
Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»
Ранее на территории парка была обнаружена свалка. По её поводу были обращения к руководству ЦПКиО, но в муниципальном учреждении не успевали убраться. В связи с этим волонтёры предложили свою помощь и руководство согласилось, предоставив весь необходимый для уборки инвентарь.
По итогу субботника активисты собрали 40 мешок с мусором. А также 10 покрышек, много металла и резины.
Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»
Завершилось мероприятие чтением стихов со знаменитой трибуны поэта Семёном Чирковым и выступлением музыкальных коллективов.
Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»
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