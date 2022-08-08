В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник

Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»

Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»

Фото: предоставлено сообществом «Экопоходы с Норкиным»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в ЦПКиО Екатеринбурга состоялся первый музыкально-поэтический субботник. Мероприятие было организовано сообществом «Экопоходы с Норкиным» совместно с другими городскими волонтёрскими организациями – «Мирные Жители», «Счастливый Екатеринбург», «Экодозор», «Добровольцы Быстрого Реагирования».Ранее на территории парка была обнаружена свалка. По её поводу были обращения к руководству ЦПКиО, но в муниципальном учреждении не успевали убраться. В связи с этим волонтёры предложили свою помощь и руководство согласилось, предоставив весь необходимый для уборки инвентарь.По итогу субботника активисты собрали 40 мешок с мусором. А также 10 покрышек, много металла и резины.Завершилось мероприятие чтением стихов со знаменитой трибуны поэта Семёном Чирковым и выступлением музыкальных коллективов.