Опытный анестезиолог-реаниматолог из Асбеста стал почётным гражданином города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральскому врачу Александру Маточкину вручили знак «Почётный житель города Асбест». Таким образом администрация города отметили заслуги опытнейшего анестезиолога-реаниматолога, много лет проработавшего в Городской больнице №1.Общий трудовой стаж нового Почётного жителя Асбеста — более 40 лет. Свердловский государственный медицинский институт он окончил в 1979-м году, в своей альма-матер проходил и интернатуру. Но трудился врачом практически всю свою взрослую жизнь в родном городе, в Асбестовской городской больнице.Вручение почётного знака и удостоверения Почётного жителя проходило во Дворце культуры Асбеста, во время официозной части празднования Дня города и 100-летия предприятия «Уралабсест».