На площади 1905 года в Екатеринбурге открылся фестиваль «Атмофест»
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге на площади 1905 года сегодня, 12 августа, открылся четвертый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».
Уральские ландшафтные дизайнеры превратили центральную площадь Екатеринбурга в оазис. На территории появились семь зеленых зон с соснами и елями. Площадь также украсили традиционные живые изгороди из боярышника в формате лабиринта. Новинка этого года – яблони-шпалеры, которые встречают гостей на входе.
Во время «Атмофеста» на площади 1905 года будут проводиться различные мастер-классы. А накануне празднования Дня города, 19 августа, дома мод и дизайнеры Екатеринбурга представят горожанам свои коллекции одежды. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.
Фестиваль ландшафтного искусства будет проходить до 21 августа. После окончания фестиваля все деревья и кустарники перевезут на постоянное место жительство в школы, а также учреждения культуры и здравоохранения Екатеринбурга.
Уральские ландшафтные дизайнеры превратили центральную площадь Екатеринбурга в оазис. На территории появились семь зеленых зон с соснами и елями. Площадь также украсили традиционные живые изгороди из боярышника в формате лабиринта. Новинка этого года – яблони-шпалеры, которые встречают гостей на входе.
Во время «Атмофеста» на площади 1905 года будут проводиться различные мастер-классы. А накануне празднования Дня города, 19 августа, дома мод и дизайнеры Екатеринбурга представят горожанам свои коллекции одежды. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.
Фестиваль ландшафтного искусства будет проходить до 21 августа. После окончания фестиваля все деревья и кустарники перевезут на постоянное место жительство в школы, а также учреждения культуры и здравоохранения Екатеринбурга.
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