Движение транспорта по улице Чайковского закроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала закроют движение транспорта по улице Чайковского в районе домов №67 – 76а. Ограничения будут действовать с 31 августа по 26 сентября.Перекрытие связано с проведением работ по модернизации тепловых сетей на данном участке. После завершения всех работ нарушенные элементы благоустройства восстановят.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.