Движение транспорта по улице Чайковского закроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала закроют движение транспорта по улице Чайковского в районе домов №67 – 76а. Ограничения будут действовать с 31 августа по 26 сентября.
Перекрытие связано с проведением работ по модернизации тепловых сетей на данном участке. После завершения всех работ нарушенные элементы благоустройства восстановят.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением работ по модернизации тепловых сетей на данном участке. После завершения всех работ нарушенные элементы благоустройства восстановят.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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