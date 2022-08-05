В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Циолковского

– Мы планируем доделать благоустройство пешеходных дорожек, провести озеленение. В месте примыкания моста и дороги до перекрестка улиц Циолковского и Октябрьской революции уложили нижний слой асфальтового покрытия и будем продолжать устройство дорожного полотна. Следующим этапом будет прокладка инженерных сетей от ЦУМа до улицы Газетной и расширение проезжей части, – рассказал Владимир Останин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле накануне Дня города открыли движение транспорта по мосту на улице Циолковского. Для автомобилей доступны все четыре полосы путепровода.Как сообщили в пресс-службе мэрии, развязка, соединяющая центр города, Тагилстроевский район и Вагонку, реконструируется еще с весны 2021 года. По словам руководителя проекта Владимира Останина, после открытия движения по мосту дорожники сконцентрируют силы на прилегающих к путепроводу дорогах.Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов добавил, что, согласно контракту, оставшиеся работы должны быть выполнены до 2024 года.