В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной

11.53 Пятница, 12 августа 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Строители продлили перекрытие участка улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от Академика Бардина до Волгоградской – теперь закрыто до 10 октября.

Кроме того, планируется закрыть транспортной движение от дома № 51/1 по улице Серафимы Дерябиной до Академика Бардина с 27 августа по 15 октября. Закрытие коснется и дублера улицы Серафимы Дерябиной.

Движение транспорта в обоих направления направят по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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