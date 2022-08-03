В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Строители продлили перекрытие участка улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от Академика Бардина до Волгоградской – теперь закрыто до 10 октября.Кроме того, планируется закрыть транспортной движение от дома № 51/1 по улице Серафимы Дерябиной до Академика Бардина с 27 августа по 15 октября. Закрытие коснется и дублера улицы Серафимы Дерябиной.Движение транспорта в обоих направления направят по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.