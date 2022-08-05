В Екатеринбурге вновь пройдут массовые проверки водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы на выходных вновь будут проводить массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Рейды пройдут с 12 по 14 августа. Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав либо не имеющих такого права.
За семь месяцев этого года в Екатеринбурге произошло 35 ДТП с участием пьяных водителей. В авариях погибли семь человек, еще 57 – получили травмы.
Госавтоинспекция просит очевидцев пьяного вождения сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Рейды пройдут с 12 по 14 августа. Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав либо не имеющих такого права.
За семь месяцев этого года в Екатеринбурге произошло 35 ДТП с участием пьяных водителей. В авариях погибли семь человек, еще 57 – получили травмы.
Госавтоинспекция просит очевидцев пьяного вождения сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь ловят пьяных водителей
05 августа 2022
05 августа 2022
За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
09 августа 2022
09 августа 2022
В ДТП с Kia Rio в Екатеринбурге пострадал байкер
08 августа 2022
08 августа 2022