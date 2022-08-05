В Екатеринбурге вновь пройдут массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы на выходных вновь будут проводить массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Рейды пройдут с 12 по 14 августа. Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав либо не имеющих такого права.За семь месяцев этого года в Екатеринбурге произошло 35 ДТП с участием пьяных водителей. В авариях погибли семь человек, еще 57 – получили травмы.Госавтоинспекция просит очевидцев пьяного вождения сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.