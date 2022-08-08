Из Екатеринбурга в Китай могут запустить новые рейсы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings выполнять рейсы из Екатеринбурга в Китай. Информация о допуске опубликована на сайте ведомства.
Авиакомпания сможет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Санью и Хайкоу два раза в неделю. Дата начала перелетов не уточняется.
Отметим, что Red Wings сможет летать в Китай не только из Екатеринбурга, но еще и из Москвы и Санкт-Петербурга.
Авиакомпания сможет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Санью и Хайкоу два раза в неделю. Дата начала перелетов не уточняется.
Отметим, что Red Wings сможет летать в Китай не только из Екатеринбурга, но еще и из Москвы и Санкт-Петербурга.
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