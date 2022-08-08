Из Екатеринбурга в Китай могут запустить новые рейсы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings выполнять рейсы из Екатеринбурга в Китай. Информация о допуске опубликована на сайте ведомства.Авиакомпания сможет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Санью и Хайкоу два раза в неделю. Дата начала перелетов не уточняется.Отметим, что Red Wings сможет летать в Китай не только из Екатеринбурга, но еще и из Москвы и Санкт-Петербурга.