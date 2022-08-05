С коммунальщиков в Екатеринбурге взыскали 220 тысяч рублей за травму, полученную ребенком на скользком тротуаре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд взыскал с МБУ «Орджоникидзевский ДЭУ» компенсацию морального вреда и расходы на лечение ребенка, сломавшего ногу из-за гололеда.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 7 апреля девочка упала на скользком тротуаре возле дома на улице Ползунова, 26 и получила травму в виде кортикального перелома левого надколенника.Для лечения и восстановления ребенка после перелома потребовался длительный период и материальные затраты на медицинские препараты.Прокуратура направила в суд исковое заявление о возмещении расходов на лечение в сумме более 20 тысяч рублей и компенсации морального вреда. Орджоникидзевский районный суд удовлетворил исковые требования. Кроме расходов на лечение с коммунальной организации также взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка.