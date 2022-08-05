На въезде в Екатеринбург изменили схему движения



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Уважаемые водители, будьте внимательны – на месте реконструкции установлены временные дорожные знаки, – добавили в отделении пропаганды ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На въезде в Екатеринбурге изменили схему движения в связи с реконструкцией транспортной развязки Челябинский тракт – ЕКАД.Как сообщили в Уралуправтодоре, из-за устройства выездов трассе М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу на 192-м километре) движение в направлении поселка Большой Исток теперь осуществляется по дублеру.