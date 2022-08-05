На въезде в Екатеринбург изменили схему движения
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На въезде в Екатеринбурге изменили схему движения в связи с реконструкцией транспортной развязки Челябинский тракт – ЕКАД.
Как сообщили в Уралуправтодоре, из-за устройства выездов трассе М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу на 192-м километре) движение в направлении поселка Большой Исток теперь осуществляется по дублеру.
Как сообщили в Уралуправтодоре, из-за устройства выездов трассе М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу на 192-м километре) движение в направлении поселка Большой Исток теперь осуществляется по дублеру.
– Уважаемые водители, будьте внимательны – на месте реконструкции установлены временные дорожные знаки, – добавили в отделении пропаганды ГИБДД.
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