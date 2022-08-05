Закрытая год назад больница посёлка Бобровский сегодня вновь приняла пациентов
Общество
Фото: Сысертская центральная районная больница / crb-sysert.ru
Год назад в посёлке Бобровский закрылась больница на Лесной улице. На этой неделе капитальный ремонт в ней был закончен и медучреждение сегодня вновь открыло двери для пациентов.
Жители посёлка были приятно удивлены, входя в обновлённую больницу. Теперь там появилась система раздельного приёма (это чтобы больные инфекциями посетители не пересекались со здоровыми) и, соответственно, отдельный вход для людей с признаками простудных заболеваний или повышенной температурой тела. Для детей в обновлённой бобровской больнице выделили второй этаж. Предполагается, что туда будут допускаться только малолетние пациенты с родителями, а остальные взрослые все свои надобности смогут решать в кабинетах первого этажа.
Преобразилась больница и внешне. Двухэтажное здание за год похорошело и теперь совсем не похоже на здание поселкового медучреждения.
Жители посёлка были приятно удивлены, входя в обновлённую больницу. Теперь там появилась система раздельного приёма (это чтобы больные инфекциями посетители не пересекались со здоровыми) и, соответственно, отдельный вход для людей с признаками простудных заболеваний или повышенной температурой тела. Для детей в обновлённой бобровской больнице выделили второй этаж. Предполагается, что туда будут допускаться только малолетние пациенты с родителями, а остальные взрослые все свои надобности смогут решать в кабинетах первого этажа.
Преобразилась больница и внешне. Двухэтажное здание за год похорошело и теперь совсем не похоже на здание поселкового медучреждения.
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