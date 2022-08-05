В Каменске-Уральском устроили опасный казус на дороге, но быстро исправили

18.18 Четверг, 11 августа 2022
Общество
Фото: ВК-сообщество «Инцидент. Каменск-Уральский» / vk.com/incident_ku
Предполагается, что дорожные знаки должны повышать безопасность на дорогах. Но ведь тут важно — как и где их устанавливать. А в Каменске-Уральском новый знак установили настолько криворуко, что безопасность на улице уронили ниже некуда.

Знак, предупреждающий водителей о том, что перед ними — пешеходный переход, установили на перекрёстке улиц Суворова и Каменской. Этот перекрёсток считается самым сложным и опасным в городе из-за количества дорожно-транспортных происшествий на нём. И число ДТП с появлением нового знака наверняка бы выросло, ведь металлический прямоугольник установили на такой высоте, что он скрыл от взора водителей светофор!

На это обратили внимание подписчики интернет-издания «Инцидент. Каменск-Уральский». И то ли публикация об опасном знаке эффективно повлияла, то ли кто-то из начальства горе-установщиков заметил, как плохо они сработали, но только ошибка была немедленно исправлена — знак «Пешеходный переход» снова убрали, будто его и не было.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:28 Супруга арестованного екатеринбургского депутата Алексея Холодарева не смогла попасть к нему в спецприемник
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