Тагильчан после салюта в День города трамваи развезут по домам бесплатно
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День города в Нижнем Тагиле продлят график работы трамваев. Проезд с 00.00 до 03.00 14 августа будет бесплатным. Такое решение принято, чтобы после окончания фейерверка жителям было удобно добираться домой.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, будет продлено время работы трамваев № 3, 12 и 15. Из центра Нижнего Тагила можно будет уехать в сторону Вагонки, Гальянки, Выи и Красного Камня. Трамваи приедут через 10 минут после окончания фейерверка на остановку «Театр кукол».
Помимо этого, горожан будут ждать автобусы. От остановки «Современник» и «Театральная площадь» автобусы поедят на ГГМ, по центру и на Рудник III Интернационала через Тагилстрой. На Старатель и Вагонку общественный транспорт будет ходить от железнодорожного вокзала. Также УВЗ предоставит два автобуса от Театральной площади до Дзержинского района.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, будет продлено время работы трамваев № 3, 12 и 15. Из центра Нижнего Тагила можно будет уехать в сторону Вагонки, Гальянки, Выи и Красного Камня. Трамваи приедут через 10 минут после окончания фейерверка на остановку «Театр кукол».
Помимо этого, горожан будут ждать автобусы. От остановки «Современник» и «Театральная площадь» автобусы поедят на ГГМ, по центру и на Рудник III Интернационала через Тагилстрой. На Старатель и Вагонку общественный транспорт будет ходить от железнодорожного вокзала. Также УВЗ предоставит два автобуса от Театральной площади до Дзержинского района.
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