«Святогор» выпустил в реку Лозьва 10000 штук молоди стерляди

– Сегодняшнее событие – это часть большой программы природоохранных мероприятий, которая реализуется нашим предприятием, в том числе в рамках Соглашения с Правительством Свердловской области, – отметила начальник экологического управления, начальник отдела экологии АО «Святогор» Ирина Бичукина.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Повышение популяции рыбы в наших водоемах – это очень хорошо, – подчеркнул глава Ивдельского ГО Владимир Михель. – Главное, чтобы стерлядь прижилась и задержалась здесь, а затем и сама дала потомство.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Благодаря АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) молодь царской рыбы – стерляди – начала освоение северной уральской реки Лозьвы в Ивделе.Гостями и участниками мероприятия по восстановлению водных биоресурсов стали управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин, глава Ивдельского ГО Владимир Михель, представители АО «Святогор» и администрации Ивдельского городского округа.Зарыблением рек Свердловской области на территориях своего присутствия «Святогор» занимается с 2012 года. За последние 10 лет в рамках программы природоохранных мероприятий работники предприятия восстанавливали водные биоресурсы рек Сосьва, Тальтия, Салда и озера Светлое.10 тысяч молоди стерляди обь-иртышской популяции выведены в этом году, выращены в условиях установки замкнутого цикла в цехе ООО «Новая Аквакультура» в Тюмени и доставлены к месту выпуска в транспортных контейнерах.На берегу Лозьвы участники экологической акции по специальному желобу отправили маленьких представителей речной фауны в большое плавание.