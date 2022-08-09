«Святогор» выпустил в реку Лозьва 10000 штук молоди стерляди
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Благодаря АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) молодь царской рыбы – стерляди – начала освоение северной уральской реки Лозьвы в Ивделе.
Гостями и участниками мероприятия по восстановлению водных биоресурсов стали управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин, глава Ивдельского ГО Владимир Михель, представители АО «Святогор» и администрации Ивдельского городского округа.
Зарыблением рек Свердловской области на территориях своего присутствия «Святогор» занимается с 2012 года. За последние 10 лет в рамках программы природоохранных мероприятий работники предприятия восстанавливали водные биоресурсы рек Сосьва, Тальтия, Салда и озера Светлое.
10 тысяч молоди стерляди обь-иртышской популяции выведены в этом году, выращены в условиях установки замкнутого цикла в цехе ООО «Новая Аквакультура» в Тюмени и доставлены к месту выпуска в транспортных контейнерах.
На берегу Лозьвы участники экологической акции по специальному желобу отправили маленьких представителей речной фауны в большое плавание.
Гостями и участниками мероприятия по восстановлению водных биоресурсов стали управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин, глава Ивдельского ГО Владимир Михель, представители АО «Святогор» и администрации Ивдельского городского округа.
– Сегодняшнее событие – это часть большой программы природоохранных мероприятий, которая реализуется нашим предприятием, в том числе в рамках Соглашения с Правительством Свердловской области, – отметила начальник экологического управления, начальник отдела экологии АО «Святогор» Ирина Бичукина.
Зарыблением рек Свердловской области на территориях своего присутствия «Святогор» занимается с 2012 года. За последние 10 лет в рамках программы природоохранных мероприятий работники предприятия восстанавливали водные биоресурсы рек Сосьва, Тальтия, Салда и озера Светлое.
10 тысяч молоди стерляди обь-иртышской популяции выведены в этом году, выращены в условиях установки замкнутого цикла в цехе ООО «Новая Аквакультура» в Тюмени и доставлены к месту выпуска в транспортных контейнерах.
На берегу Лозьвы участники экологической акции по специальному желобу отправили маленьких представителей речной фауны в большое плавание.
– Повышение популяции рыбы в наших водоемах – это очень хорошо, – подчеркнул глава Ивдельского ГО Владимир Михель. – Главное, чтобы стерлядь прижилась и задержалась здесь, а затем и сама дала потомство.
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