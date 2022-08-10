Фестиваль «ЗООФРЕНДЛИ» вновь пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В это воскресенье, 14 августа, в Екатеринбурге благотворительный фонд «ЗООзащита» проведет заключительный летний семейный фестиваль «ЗООФРЕНДЛИ». Мероприятие состоится в парке у ТРЦ «Мега». На фестиваль можно прийти со своими питомцами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фонда, в зоне Амфитеатра в парке расположится лекторий, где с полезной информацией выступят кинологи, ветеринары, зоодиетологи, грумеры, канис-терапевты, специалисты по дог-фитнесу. Для своего питомца можно будет бесплатно получить консультацию.Также в программе запланированы показательные выступления собак в различных дисциплинах от Дог-клуба «Лови момент». Своего питомца можно будет научить таким чудесам на мастер-классе в этом же месте.Специалисты сети салонов для животных GROOM устроят батл – на глазах гостей будет происходить преображение собак. Завершится батл зоодефиле.Маленьких гостей на фестивале ждут мастер-классы по созданию мультфильма и иллюстрированию книги и зоовикторины с призами. Можно будет сделать веселый аквагрим и сделать фотографию в фотозоне сети зоомагазинов «Заповедник».Марафон «ЗООФРЕНДЛИ» пройдет 14 августа на территории парка МЕГА с 12:00 до 18:00. На мероприятие благотворительный фонд привезет собак и кошек, чтобы найти для них любящих хозяев.