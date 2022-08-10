«Странствующие куклы господина Пэжо» пройдутся по аллеям ЦПКиО в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уникальный театральный коллектив из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо» приедет в Екатеринбург. Его выступления пройдут 20-го августа в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского.«Странствующие куклы господина Пэжо» — это уличный театр, который даёт представления бесплатно, прямо посреди городских пейзажей. Он был основан в 1993-м году группой единомышленников. Особенность коллектива заключается, в частности, в том, что его артисты показывают спектакли, лишённые привычных реплик, в масках, закрывающих лица. При этом сами маски, как и костюмы персонажей выполнены с высоким художественным вкусом и вдохновлены средневековыми миниатюрами и стилем барокко. В репертуаре театра под два десятка спектаклей для зрителей разных возрастов. Некоторые из них отмечены наградами престижных театральных фестивалей.В екатеринбургском Парке отдыха «Странствующие куклы господина Пэжо» покажут спектакль под названием «Moonsters». Его герои — пять Месяцев, которые играют на флейтах, танцуют и убаюкивают зрителей, чтобы показать им волшебные сны. Приезд питерского коллектива в Екатеринбург и показ спектакля в ЦПКиО приурочены к фестивалю «Лики улиц», полная программа которого пока неизвестна.