«Странствующие куклы господина Пэжо» пройдутся по аллеям ЦПКиО в Екатеринбурге

21.06 Среда, 10 августа 2022
Общество
Фото: официальный сайт театра / new.pejo.ru
Уникальный театральный коллектив из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо» приедет в Екатеринбург. Его выступления пройдут 20-го августа в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского.

«Странствующие куклы господина Пэжо» — это уличный театр, который даёт представления бесплатно, прямо посреди городских пейзажей. Он был основан в 1993-м году группой единомышленников. Особенность коллектива заключается, в частности, в том, что его артисты показывают спектакли, лишённые привычных реплик, в масках, закрывающих лица. При этом сами маски, как и костюмы персонажей выполнены с высоким художественным вкусом и вдохновлены средневековыми миниатюрами и стилем барокко. В репертуаре театра под два десятка спектаклей для зрителей разных возрастов. Некоторые из них отмечены наградами престижных театральных фестивалей.

В екатеринбургском Парке отдыха «Странствующие куклы господина Пэжо» покажут спектакль под названием «Moonsters». Его герои — пять Месяцев, которые играют на флейтах, танцуют и убаюкивают зрителей, чтобы показать им волшебные сны. Приезд питерского коллектива в Екатеринбург и показ спектакля в ЦПКиО приурочены к фестивалю «Лики улиц», полная программа которого пока неизвестна.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:22 В Екатеринбурге автомобилист сбил восьмилетнего велосипедиста
16:56 Четверть троллейбусного парка планируют обновить в Екатеринбурге
16:31 В Екатеринбурге задержали женщину, продавшую своего сына за 300 тысяч рублей
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15:25 Два ретро-трамвая поступят в Нижний Тагил
14:57 В Екатеринбурге задержали депутата Алексея Холодарева за пост пятилетней давности
14:31 РАН не нашла нарушений в книге «Полынная елка», которую изъяли из свердловских библиотек
13:53 Торговый центр в Екатеринбурге превратится в спортивную зону в День физкультурника
13:20 В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом
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