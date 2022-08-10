«Странствующие куклы господина Пэжо» пройдутся по аллеям ЦПКиО в Екатеринбурге
Общество
Фото: официальный сайт театра / new.pejo.ru
Уникальный театральный коллектив из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо» приедет в Екатеринбург. Его выступления пройдут 20-го августа в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского.
«Странствующие куклы господина Пэжо» — это уличный театр, который даёт представления бесплатно, прямо посреди городских пейзажей. Он был основан в 1993-м году группой единомышленников. Особенность коллектива заключается, в частности, в том, что его артисты показывают спектакли, лишённые привычных реплик, в масках, закрывающих лица. При этом сами маски, как и костюмы персонажей выполнены с высоким художественным вкусом и вдохновлены средневековыми миниатюрами и стилем барокко. В репертуаре театра под два десятка спектаклей для зрителей разных возрастов. Некоторые из них отмечены наградами престижных театральных фестивалей.
В екатеринбургском Парке отдыха «Странствующие куклы господина Пэжо» покажут спектакль под названием «Moonsters». Его герои — пять Месяцев, которые играют на флейтах, танцуют и убаюкивают зрителей, чтобы показать им волшебные сны. Приезд питерского коллектива в Екатеринбург и показ спектакля в ЦПКиО приурочены к фестивалю «Лики улиц», полная программа которого пока неизвестна.
«Странствующие куклы господина Пэжо» — это уличный театр, который даёт представления бесплатно, прямо посреди городских пейзажей. Он был основан в 1993-м году группой единомышленников. Особенность коллектива заключается, в частности, в том, что его артисты показывают спектакли, лишённые привычных реплик, в масках, закрывающих лица. При этом сами маски, как и костюмы персонажей выполнены с высоким художественным вкусом и вдохновлены средневековыми миниатюрами и стилем барокко. В репертуаре театра под два десятка спектаклей для зрителей разных возрастов. Некоторые из них отмечены наградами престижных театральных фестивалей.
В екатеринбургском Парке отдыха «Странствующие куклы господина Пэжо» покажут спектакль под названием «Moonsters». Его герои — пять Месяцев, которые играют на флейтах, танцуют и убаюкивают зрителей, чтобы показать им волшебные сны. Приезд питерского коллектива в Екатеринбург и показ спектакля в ЦПКиО приурочены к фестивалю «Лики улиц», полная программа которого пока неизвестна.
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