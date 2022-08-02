В Сысерти в День города появился новый музей, а в Полевском открылся старый
Общество
Фото: Олег Подкорытов / газета «Наша Сысертская неделя»
Музей винтажных фарфоровых изделий открылся в Сысерти на территории местного завода. Событие было приурочено к празднованию 290-летия города.
Уже по названию нового музея можно догадаться, что основу его экспозиций составляют фарфоровая посуда и другие предметы быта, изготовленные из этого материала от 20 до 60 лет тому назад (потому это и «винтаж»). Основатели музея постарались избежать «поточной» заводской продукции и собрали коллекцию из необычных фарфоровых изделий. Например, среди 3 сотен экспонатов можно увидеть потолочную люстру в виде чайного сервиса или фарфоровую тыкву, которая выполняет функцию супницы, — делится впечатлением от первого посещения нового музея репортёр газеты «Наша Сысертская неделя».
Музей винтажных фарфоровых изделий открылся в Сысерти 6-го августа. И в эти же дни возобновил работу музей «Северская домна» в городе Полевском. Некоторое время он был закрыт для посещений из-за реконструкции. Теперь все строительные работы закончены, и посетители снова могут оказаться в настоящем доменном цехе 18-го века.
Уже по названию нового музея можно догадаться, что основу его экспозиций составляют фарфоровая посуда и другие предметы быта, изготовленные из этого материала от 20 до 60 лет тому назад (потому это и «винтаж»). Основатели музея постарались избежать «поточной» заводской продукции и собрали коллекцию из необычных фарфоровых изделий. Например, среди 3 сотен экспонатов можно увидеть потолочную люстру в виде чайного сервиса или фарфоровую тыкву, которая выполняет функцию супницы, — делится впечатлением от первого посещения нового музея репортёр газеты «Наша Сысертская неделя».
Музей винтажных фарфоровых изделий открылся в Сысерти 6-го августа. И в эти же дни возобновил работу музей «Северская домна» в городе Полевском. Некоторое время он был закрыт для посещений из-за реконструкции. Теперь все строительные работы закончены, и посетители снова могут оказаться в настоящем доменном цехе 18-го века.
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