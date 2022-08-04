Для риторов и ораторов в Екатеринбурге организуют фестиваль
Общество
Иллюстрация с сайта Лига Речи / лигаречи.рф
Через несколько дней в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Ораторнайт» (ну, то есть, «ораторская ночь», если вы не догадались). В пятницу, 12-го августа, сразу в нескольких точках города пройдут бесплатные выступления бизнес-тренеров, психологов, актёров и представителей других профессий, тесно связанных с умением правильно, красиво, убедительно говорить.
Пространство ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 102) отдали актёрам. Они поучат слушателей правильной дикции и классическому произношению некоторых слов. В Уральском государственном экономическом университете (улица 8-го Марта, 62) будет этим вечером демонстрироваться мастерство импровизации. О тонкостях деловой риторики расскажут в помещениях Ассоциации «Особые люди» (улица Малышева, 6).
Мероприятия фестиваля, организованного командой «Лиги речи», начнутся вечером, в 19:00. Вход свободный. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на страницах сайта «Лига речи».
Пространство ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 102) отдали актёрам. Они поучат слушателей правильной дикции и классическому произношению некоторых слов. В Уральском государственном экономическом университете (улица 8-го Марта, 62) будет этим вечером демонстрироваться мастерство импровизации. О тонкостях деловой риторики расскажут в помещениях Ассоциации «Особые люди» (улица Малышева, 6).
Мероприятия фестиваля, организованного командой «Лиги речи», начнутся вечером, в 19:00. Вход свободный. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на страницах сайта «Лига речи».
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