На Свердловскую область надвигаются дожди
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидаются дожди. Температура воздуха будет в районе 25°С.
В четверг, 11 августа, в области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами ожидаются кратковременный дождь, ливни, гроза и град. Ночью 13…18°С, днем на севере 20…25°С, на юге до 30°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек, днем при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 16…18°С, днем 26…28°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 12 августа, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем 20…25°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 23…25°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 13 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем 22…27°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 25…27°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 11 августа, в области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами ожидаются кратковременный дождь, ливни, гроза и град. Ночью 13…18°С, днем на севере 20…25°С, на юге до 30°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек, днем при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 16…18°С, днем 26…28°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 12 августа, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем 20…25°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 23…25°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 13 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем 22…27°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 25…27°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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