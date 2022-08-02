Четверть троллейбусного парка планируют обновить в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют закупить 45 новых троллейбусов. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
На обновление троллейбусного парка из федерального бюджета город получит миллиард рублей. Дополнительно из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга выделят по 225 миллионов рублей.
По словам мэра, город приобретет современные модели электротранспорта с увеличенным автономным ходом. Это позволит продлить троллейбусные маршруты в новые районы без создания необходимой инфраструктуры. Однако новый транспорт Екатеринбург получит еще не скоро.
На обновление троллейбусного парка из федерального бюджета город получит миллиард рублей. Дополнительно из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга выделят по 225 миллионов рублей.
«При нынешних ценах этого может хватить на 45 новых троллейбусов. Обновим парк троллейбусов на четверть», – пишет Орлов.
По словам мэра, город приобретет современные модели электротранспорта с увеличенным автономным ходом. Это позволит продлить троллейбусные маршруты в новые районы без создания необходимой инфраструктуры. Однако новый транспорт Екатеринбург получит еще не скоро.
«Впереди у нас много работы, которая займет несколько месяцев. Ведь закупки должны быть проведены в соответствии с установленной законом процедурой, – добавил глава города.
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