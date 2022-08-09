Штормовое предупреждение снова продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение. МЧС напоминает уральцам о необходимости соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 11 августа, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.