Торговый центр в Екатеринбурге превратится в спортивную зону в День физкультурника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в это воскресенье, 14 августа, будет отмечаться День физкультурника. Праздник пройдет на площадке перед ТРЦ «VEER Mall» на проспекте Космонавтов, 108д.Как сообщили в пресс-службе мэрии, торговый центр превратится в спортивную зону, разделенную на кластеры. Желающие смогут попробовать себя в качестве футболиста, хоккеиста, фехтовальщика и даже мотогонщика. Также гости смогут поучаствовать в спортивных активностях в рамках гонок ГТО и мастер-классах.Помимо этого, будет возможность взять автограф у знаменитых атлетов Свердловской области. Юные екатеринбуржцы также смогут записаться в понравившуюся секцию на выставке «Аллея спорта». Праздник завершится церемонией награждения ветеранов профессии и выступлением DJProjectS-BROTHER-S.