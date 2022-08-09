Торговый центр в Екатеринбурге превратится в спортивную зону в День физкультурника
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в это воскресенье, 14 августа, будет отмечаться День физкультурника. Праздник пройдет на площадке перед ТРЦ «VEER Mall» на проспекте Космонавтов, 108д.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, торговый центр превратится в спортивную зону, разделенную на кластеры. Желающие смогут попробовать себя в качестве футболиста, хоккеиста, фехтовальщика и даже мотогонщика. Также гости смогут поучаствовать в спортивных активностях в рамках гонок ГТО и мастер-классах.
Помимо этого, будет возможность взять автограф у знаменитых атлетов Свердловской области. Юные екатеринбуржцы также смогут записаться в понравившуюся секцию на выставке «Аллея спорта». Праздник завершится церемонией награждения ветеранов профессии и выступлением DJProjectS-BROTHER-S.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, торговый центр превратится в спортивную зону, разделенную на кластеры. Желающие смогут попробовать себя в качестве футболиста, хоккеиста, фехтовальщика и даже мотогонщика. Также гости смогут поучаствовать в спортивных активностях в рамках гонок ГТО и мастер-классах.
Помимо этого, будет возможность взять автограф у знаменитых атлетов Свердловской области. Юные екатеринбуржцы также смогут записаться в понравившуюся секцию на выставке «Аллея спорта». Праздник завершится церемонией награждения ветеранов профессии и выступлением DJProjectS-BROTHER-S.
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