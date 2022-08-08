В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 387 случаев COVID-19. Общее число заболевших – 453 987.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 142 пациентов. Всего вылечились 439 882 человека.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.