В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 387 случаев COVID-19. Общее число заболевших – 453 987.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 142 пациентов. Всего вылечились 439 882 человека.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 142 пациентов. Всего вылечились 439 882 человека.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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