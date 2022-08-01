Географию фестиваля Stenograffia могут расширить на другие свердловские города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Географию фестиваля уличного искусства Stenograffia могут расширить на другие города Свердловской области. Такое предложение сделал губернатор Евгений Куйвашев в креативном кластере «Домна».– Думаю, что необходимо расширить географию этого фестиваля – на другие областные города. Многие неравнодушные общественники в разных городах мечтают, чтобы Stenograffia проходила и у них, – говорит Куйвашев.Напомним, что фестиваль уличного искусства Stenograffia проходит в Екатеринбурге уже в тринадцатый раз. Художники создают на улицах и во дворах новые арт-объекты. Например, на стену креативного пространства «Домна» команды SPEKTR и Hot Singles in Your Area нанесли изображение, в котором переплетаются символы современности.