Географию фестиваля Stenograffia могут расширить на другие свердловские города
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Географию фестиваля уличного искусства Stenograffia могут расширить на другие города Свердловской области. Такое предложение сделал губернатор Евгений Куйвашев в креативном кластере «Домна».
– Думаю, что необходимо расширить географию этого фестиваля – на другие областные города. Многие неравнодушные общественники в разных городах мечтают, чтобы Stenograffia проходила и у них, – говорит Куйвашев.
Напомним, что фестиваль уличного искусства Stenograffia проходит в Екатеринбурге уже в тринадцатый раз. Художники создают на улицах и во дворах новые арт-объекты. Например, на стену креативного пространства «Домна» команды SPEKTR и Hot Singles in Your Area нанесли изображение, в котором переплетаются символы современности.
– Думаю, что необходимо расширить географию этого фестиваля – на другие областные города. Многие неравнодушные общественники в разных городах мечтают, чтобы Stenograffia проходила и у них, – говорит Куйвашев.
Напомним, что фестиваль уличного искусства Stenograffia проходит в Екатеринбурге уже в тринадцатый раз. Художники создают на улицах и во дворах новые арт-объекты. Например, на стену креативного пространства «Домна» команды SPEKTR и Hot Singles in Your Area нанесли изображение, в котором переплетаются символы современности.
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