В День строителя в парке Маяковского в Екатеринбурге выступит Ольга Серябкина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге с размахом отметят День строителя. Хедлайнер праздника – известная певица, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Гильдии строителей Урала, Ольга Серябкина выступит на главной сцене у центрального фонтана в парке 13 августа с 20.20 до 21.30. Многие знают ее хиты «Бывшие», «Мама Люба», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала», «Если ты меня не любишь» и другие. После выступления певицы гостей ждет салют.Напомним, что празднование Дня строителя в парке Маяковского начнется в 12.00. Для гостей будут работать 30 развлекательных площадок от строительных компаний города. Запланированы 12 мастер-классов по строительным специальностям.Три раза 13 августа можно будет увидеть шоу танцующих экскаваторов (в 15:30, 17:00, 18:30) и мотошоу (в 15:00, 17:30 и 19:30). В парке также расположится самая большая выставка строительной техники – 70 единиц. Вход на все площадки – свободный.