Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до вечера 11 августа. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Отмена предупреждения о смоге ожидается с 20.00 11 августа.