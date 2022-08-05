Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до вечера 11 августа. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения о смоге ожидается с 20.00 11 августа.
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения о смоге ожидается с 20.00 11 августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
05 августа 2022
05 августа 2022
Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
09 августа 2022
09 августа 2022
Жителей Свердловской области предупредили о грозах и граде
08 августа 2022
08 августа 2022
Екатеринбуржцы жалуются на запах гари в городе
08 августа 2022
08 августа 2022