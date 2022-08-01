В Берёзовском экологи взяли на вооружение новый способ борьбы с опасным растением

20.54 Вторник, 9 августа 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева
В городе Берёзовский Свердловской области тестируют новый метод борьбы с борщевиком. Об этом сообщает местное издание «Золотая горка».

В новом методе нет ничего особо сложного, но часто бывает так, что именно простые решения помогают справиться с серьёзной
проблемой. Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества рассудили, что если борщевик цветёт всего один раз за всё время жизни растения, то самым эффективным способом помешать его распространению станет удаление ещё несозревших семян. Для этого нужно лишь вовремя срезать семенную часть растения, а не всё его, под корень. Тем более, что скашивать растение целиком небезопасно для косильщика, а удалить семенную часть можно дистанционно, при помощи специальных ножниц на длинной ручке.

В качестве пробы такой методики активисты экспериментально срезали семена у борщевика на протяжении километра дороги, по обочине которой обнаружены заросли опасного растения. Сейчас осталось пронаблюдать, действительно ли борщевик перестанет расти в этом месте и на следующий год исчезнет, поскольку лишился способности к размножению.

Борщевик — это род растений семейства Зонтичные. Он отличается неприхотливостью и, как следствие, способен широко распространяться. Большинство видов борщевика совершенно безвредны и даже используются человеком в декоративных целях, для украшения садовых участков. Другие же виды крайне опасны, способны вызывать ожоги на теле человека и животных. Один из наиболее опасных — борщевик Сосновского, который и стал в последнее время настоящим бичом для Урала. В Свердловской области неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы ввести штрафы для владельцев территорий, на которых борщевик Сосновского разросся из-за ненадлежащего надзора за растительностью. Подобные меры уже применяются в Московской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге продолжают уничтожать тополя
01 августа 2022
Зараженные гусеницами нектарины из Узбекистана привезли свердловчанам
03 августа 2022
На следующей неделе Екатеринбургский театр кукол откроет новый сезон двумя постановками
01 августа 2022
В Березовском ГО продолжает гореть лес
02 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:15 Мужчина в розовом полотенце напугал жителей Нижнего Тагила
20:54 В Берёзовском экологи взяли на вооружение новый способ борьбы с опасным растением
20:16 В Цыганском посёлке Екатеринбурга сильный пожар
19:55 В Екатеринбурге покажут классический фильм брата главного ненавистника Ельцин Центра
19:19 Двое великовозрастных «дитятей» на электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
18:40 Водонапорной башне Екатеринбурга подарят спектакль и экскурсии
17:45 Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
17:29 Капремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург завершат до конца года
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:21 В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
09:54 «Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе
09:22 В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
20:53 За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом
20:15 Футбольные соревнования для людей с инвалидностью прошли в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
18:54 В Минобороны РФ прокомментировали взрывы на аэродроме в Новофедоровке
18:13 Аксенов сообщил, что выехал на место взрывов в поселок Новофедоровка в Крыму
17:45 Мэр Нагасаки призвал к полной ликвидации ядерного оружия в мире
16:28 Кондратьев: в Краснодарском крае появится первый в РФ завод по производству щелочных батареек
15:42 Премьер-министр Эстонии выступила за запрет выдачи виз россиянам, Медведев назвал ее слова «хренью»
15:00 Минобороны: в августе пройдет учение с боевой стрельбой в Беларуси и на российском полигоне
14:06 ВЦИОМ: более 70% россиян в последние 2-3 года не летали на самолётах
12:40 Суд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
11:53 ИКЕА объявила о завершении онлайн-продажи товаров 15 августа
11:40 Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
11:09 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 17 августа
11:03 Крупный пожар на кубинском нефтехранилище продолжается, горят уже четыре резервуара
10:09 NYT: ФБР провело обыски в имении экс-президента Трампа во Флориде
09:43 В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли семь человек, шестеро пропали без вести
18:22 В Зеленогорске ураган сломал главный крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери
17:15 Хинштейн не согласен с мягким приговором Редькину, он направит запрос об обжаловании
16:38 СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли
16:21 ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей
15:16 В Сочи от удара молнии погиб 47-летний житель Уфы, СК проводит проверку
14:53 Мурашко: в России показатели смертности среди мужчин к 35 годам в два раза выше, чем у женщин
14:17 В Волгоградской области возобновляет работу оперштаб по борьбе с коронавирусом
13:20 В Курской и Белгородской областях на две недели продлён «жёлтый уровень» террористической опасности
13:00 Генпрокурор РФ: после 24 февраля удалено или заблокировано 138 тысяч интернет-ресурсов
11:55 СК: иркутских полицейских подозревают в многомиллионных взятках за фиктивные экзамены ПДД
11:11 На Камчатке экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности
10:37 Армия Китая продолжила учения вокруг Тайваня, они должны были завершиться 7 августа
Все новости России и мира
21:15 Мужчина в розовом полотенце напугал жителей Нижнего Тагила
20:54 В Берёзовском экологи взяли на вооружение новый способ борьбы с опасным растением
20:16 В Цыганском посёлке Екатеринбурга сильный пожар
19:55 В Екатеринбурге покажут классический фильм брата главного ненавистника Ельцин Центра
19:19 Двое великовозрастных «дитятей» на электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
18:40 Водонапорной башне Екатеринбурга подарят спектакль и экскурсии
17:45 Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
17:29 Капремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург завершат до конца года
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:51 В Перми сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с наркотиком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
14:13 В Перми открывается кинолаборатория LetsDOC для документалистов со всей России
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:29 Росреестр разъясняет: площадь доли, выделенной ребенку, не может быть меньше шести метров
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:54 На пермской набережной пройдет День физкультурника
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:49 В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK