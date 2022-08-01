В Берёзовском экологи взяли на вооружение новый способ борьбы с опасным растением

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Берёзовский Свердловской области тестируют новый метод борьбы с борщевиком. Об этом сообщает местное издание «Золотая горка».В новом методе нет ничего особо сложного, но часто бывает так, что именно простые решения помогают справиться с серьёзнойпроблемой. Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества рассудили, что если борщевик цветёт всего один раз за всё время жизни растения, то самым эффективным способом помешать его распространению станет удаление ещё несозревших семян. Для этого нужно лишь вовремя срезать семенную часть растения, а не всё его, под корень. Тем более, что скашивать растение целиком небезопасно для косильщика, а удалить семенную часть можно дистанционно, при помощи специальных ножниц на длинной ручке.В качестве пробы такой методики активисты экспериментально срезали семена у борщевика на протяжении километра дороги, по обочине которой обнаружены заросли опасного растения. Сейчас осталось пронаблюдать, действительно ли борщевик перестанет расти в этом месте и на следующий год исчезнет, поскольку лишился способности к размножению.Борщевик — это род растений семейства Зонтичные. Он отличается неприхотливостью и, как следствие, способен широко распространяться. Большинство видов борщевика совершенно безвредны и даже используются человеком в декоративных целях, для украшения садовых участков. Другие же виды крайне опасны, способны вызывать ожоги на теле человека и животных. Один из наиболее опасных — борщевик Сосновского, который и стал в последнее время настоящим бичом для Урала. В Свердловской области неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы ввести штрафы для владельцев территорий, на которых борщевик Сосновского разросся из-за ненадлежащего надзора за растительностью. Подобные меры уже применяются в Московской области.