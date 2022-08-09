В Екатеринбурге покажут классический фильм брата главного ненавистника Ельцин Центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

А самое забавное, что покажут его… как раз в Ельцин Центре. Речь идёт об одной из первых кинолент Андрея Кончаловского, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».Фильмом про Асю Клячину в своё время Андрей Кончаловский и проявил себя очень талантливым и многообещающим кинорежиссёром. Особенностью ленты была полудокументальная манера повествования о деревенской девушке, которая никак не может выбрать между несколькими непутёвыми ухажёрами. Чтобы добиться «документальности», начинающий режиссёр снимал фильм на чёрно-белой плёнке, а почти на все роли взял непрофессиональных актёров (но главную отдал опытной театральной и киноактрисе Ие Саввиной).У фильма, снятого в 1967-м году, была нелёгкая судьба. Сразу же после премьеры он лёг «на полку». О нём хорошо знали в кинематографических кругах, но до зрителя он дошёл только через 20 лет, с началом Перестройки, с опозданием получив заслуженное признание (в том числе — фестивальное). Примерно в то же время Коначаловский снял продолжение истории про Асю Клячину — горькую сатирическую комедию «Курочка Ряба». В ней главную героиню сыграла другая актриса, Инна Чурикова.Сейчас «Историю Аси Клячиной» снова показывают на большом экране. И не только из-за санкционного «безрыбья». В кинотеатре Ельцин Центре показ киноклассики и фильмов, которые в других кинотеатрах в силу разных причин не показывают — не редкость. Пусть даже это фильмы человека, чей ближайший родственник зарекомендовал себя, как главный ненавистник данного культурно-общественного пространства (стоит ли напоминать, что брат Кончаловского Никита Михалков множество раз публично выступал с нападками на Ельцин Центр и с призывами его закрыть?).