Водонапорной башне Екатеринбурга подарят спектакль и экскурсии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовятся отметить день рождения одной из главных достопримечательностей города — Водонапорной башни на Плотинке. В ближайшую субботу, 13-го августа, в уральской столице пройдёт целый фестиваль, посвящённый этому событию.Программу «Water tower Fest» организатор, Музей истории Екатеринбурга, плотно набил разнообразными мероприятиями. Это и пешеходные экскурсии по городу, во время которых экскурсоводы расскажут, среди прочего, об истории строения, и уличный пленэр с попытками перенести на бумагу городскую среду с «портретом» башни, и прогулки по интерьерам старинного сооружения. Запланированы и водные экскурсии — по городскому пруду в этот день будет ходить катер с гидом на борту, который тоже будет делиться информацией о том, как зарождался город и какое значение в его жизни играла Водонапорная башня.Экскурсии, прогулки и прочие фестивальные мероприятия будут проходить на протяжении всего субботнего дня. А вечером, в 19:00 внутри Водонапорной башни начнётся показ спектакля режиссёра Сергея Молочкова «Вот здесь я буду жить». Постановка, в которой заняты артисты ТЮЗа Алеся Маас и Павел Поздеев основан на реальных событиях, связанных с позабытым периодом, когда из Водонапорной башни на Плотинке сделали жилой дом, расположив в ней две квартиры. Из спектакля можно узнать, какие люди населяли столь необычное жилье, и как им там жилось.