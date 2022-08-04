Капремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург завершат до конца года

– По контракту, 9-километровый участок будет введен в эксплуатацию к декабрю. 300 человек и 85 единиц техники круглосуточно работают на объекте, благодаря чему помимо запланированных в этом году удастся ввести в эксплуатацию дополнительно раньше срока еще 6 километров расширенной трассы. Таким образом, треть всего 45-километрового объекта будет готова, – отметили в Уралуправтодоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области до конца года завершат капитальный ремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».Специалисты расширили участок трассы до четырех полос и установили барьерное ограждение. На 197-м километре автодороги уже все готово для устройства основания дорожной одежды и укладки асфальтобетона на первой разворотной петле. Всего на данном участке будет четыре разворотных петли.Напомним, что капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург в Свердловской области выполняется в рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург.