Капремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург завершат до конца года
Общество
Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»
В Свердловской области до конца года завершат капитальный ремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Специалисты расширили участок трассы до четырех полос и установили барьерное ограждение. На 197-м километре автодороги уже все готово для устройства основания дорожной одежды и укладки асфальтобетона на первой разворотной петле. Всего на данном участке будет четыре разворотных петли.
Напомним, что капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург в Свердловской области выполняется в рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург.
Специалисты расширили участок трассы до четырех полос и установили барьерное ограждение. На 197-м километре автодороги уже все готово для устройства основания дорожной одежды и укладки асфальтобетона на первой разворотной петле. Всего на данном участке будет четыре разворотных петли.
– По контракту, 9-километровый участок будет введен в эксплуатацию к декабрю. 300 человек и 85 единиц техники круглосуточно работают на объекте, благодаря чему помимо запланированных в этом году удастся ввести в эксплуатацию дополнительно раньше срока еще 6 километров расширенной трассы. Таким образом, треть всего 45-километрового объекта будет готова, – отметили в Уралуправтодоре.
Напомним, что капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург в Свердловской области выполняется в рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург.
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