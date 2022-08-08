Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 10 августа. МЧС призывает местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 26 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 26 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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