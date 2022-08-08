Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 10 августа. МЧС призывает местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 26 м/сек.При возникновении ЧП необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.