В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 311 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 453 600 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 114 пациентов. Общее число вылечившихся – 439 740.Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 789 человек.