В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области выявили 311 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 453 600 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 114 пациентов. Общее число вылечившихся – 439 740.
Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 789 человек.
По выздоровлению выписали 114 пациентов. Общее число вылечившихся – 439 740.
Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 789 человек.
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