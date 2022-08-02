За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в минувшие выходные прошел рейд «Стоп-контроль». В ходе рейда автоинспекторы задержали пьяных водителей и автомобилистов без прав.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 5 по 7 августа к административной ответственности привлекли 11 пьяных водителей. Из них три водителя были в состоянии наркотического опьянения. У трех нетрезвых водителей также отсутствовало водительское удостоверение. А еще пять автовладельцев оказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения. Еще четыре водителя ранее были лишены водительских прав.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 5 по 7 августа к административной ответственности привлекли 11 пьяных водителей. Из них три водителя были в состоянии наркотического опьянения. У трех нетрезвых водителей также отсутствовало водительское удостоверение. А еще пять автовладельцев оказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения. Еще четыре водителя ранее были лишены водительских прав.
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