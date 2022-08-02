За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошел рейд «Стоп-контроль». В ходе рейда автоинспекторы задержали пьяных водителей и автомобилистов без прав.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 5 по 7 августа к административной ответственности привлекли 11 пьяных водителей. Из них три водителя были в состоянии наркотического опьянения. У трех нетрезвых водителей также отсутствовало водительское удостоверение. А еще пять автовладельцев оказались от прохождения медицинского освидетельствования.Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения. Еще четыре водителя ранее были лишены водительских прав.