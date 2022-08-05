Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
Общество
Фото: скриншот трансляции заседания гордумы Екатеринбурга
Екатеринбургская гордума присвоила директору ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» Николаю Клейну звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».
Добавим, что конкурентом директора «МЗиК» на получение почетного звания был гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровский. Однако депутаты ЕГД проголосовали за кандидатуру Клейна.
«Он внёс огромный вклад в безопасность нашей страны. С 1997 года он является директором ЗиК. Аналогов оружия, которое выпускается на заводе Калинина, в мире нет. Кроме всего прочего, завод работает по гражданской продукции. Клейн поддерживает общественную организацию завода Калинина и курирует школу № 138», – перечислил заслуги директора завода спикер гордумы Игорь Володин.
Добавим, что конкурентом директора «МЗиК» на получение почетного звания был гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровский. Однако депутаты ЕГД проголосовали за кандидатуру Клейна.
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