В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»

– Мероприятие направлено на формирование культуры раздельного сбора отходов, привлечение внимания жителей Екатеринбурга к проблемам переработки и вторичного использования отходов в целях экономии и сохранения природных ресурсов, – рассказали в мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завтра стартует ежегодный экологический конкурс «Бумаге – вторую жизнь!». Состязание пройдет в два этапа.Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 10 августа до 15 ноября будет проводиться прием конкурсных материалов. На втором этапе – с 16 ноября до 21 декабря – жюри определит победителей. Будет семь номинаций, в каждой из который присуждается три призовых места.В экологическом конкурсе могут участвовать детские сады, школы, техникумы, колледжи, высшие учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. Для участия необходимо подать заявку в комитет по экологии и природопользованию города, предоставить акт об объеме сданной макулатуры и создать агитационный плакат по данной тематике.