В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завтра стартует ежегодный экологический конкурс «Бумаге – вторую жизнь!». Состязание пройдет в два этапа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 10 августа до 15 ноября будет проводиться прием конкурсных материалов. На втором этапе – с 16 ноября до 21 декабря – жюри определит победителей. Будет семь номинаций, в каждой из который присуждается три призовых места.
В экологическом конкурсе могут участвовать детские сады, школы, техникумы, колледжи, высшие учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. Для участия необходимо подать заявку в комитет по экологии и природопользованию города, предоставить акт об объеме сданной макулатуры и создать агитационный плакат по данной тематике.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 10 августа до 15 ноября будет проводиться прием конкурсных материалов. На втором этапе – с 16 ноября до 21 декабря – жюри определит победителей. Будет семь номинаций, в каждой из который присуждается три призовых места.
– Мероприятие направлено на формирование культуры раздельного сбора отходов, привлечение внимания жителей Екатеринбурга к проблемам переработки и вторичного использования отходов в целях экономии и сохранения природных ресурсов, – рассказали в мэрии.
В экологическом конкурсе могут участвовать детские сады, школы, техникумы, колледжи, высшие учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. Для участия необходимо подать заявку в комитет по экологии и природопользованию города, предоставить акт об объеме сданной макулатуры и создать агитационный плакат по данной тематике.
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