«Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе

– Социально-реабилитационное отделение у нас открылось ещё в прошлом году, но на приобретение необходимых тренажеров, к сожалению, не хватало средств, – рассказала директор ГАУСО СО «КЦСОН г. Ивделя» Наталья Рудакова. – Теперь проблема решена. На новом тренажере активно занимаются наши юные посетители, и отзывы только восторженные. Хочется надеяться, что мы продолжим сотрудничество с предприятием в этом направлении, и у ивдельчан появится отличная возможность проходить реабилитацию в родном городе. Поэтому я хотела бы поблагодарить руководство «Святогора» за помощь и внимание к нашим просьбам.



Фото: пресс-служба УГМК

– Помощь в развитии инфраструктуры территорий присутствия нашего предприятия – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности «Святогора», – отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. – Ежегодно на эти цели комбинат направляет значительные средства. Ведь это прямые инвестиции в комфорт и удобство для населения.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Благодаря финансовой поддержке «Святогора» техническое оснащение социально-реабилитационного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения в Ивделе пополнилось новым оборудованием.«Первой ласточкой» парка спортивного оборудования, приобретенного на средства металлургического предприятия, стал гребной тренажер. Занятия на нем очень эффективны, поскольку такой вид кардионагрузки прекрасно подходит для людей любого возраста и имеющих любой вес.Недавно в социально-реабилитационный центр поступил еще один тренажер – специальная рама для кинезитерапии. Это вариант лечебной физкультуры, который позволяет уменьшить мышечное напряжение и воспаления, улучшить эластичность мышц, увеличить амплитуду движений и восстановить кровообращение. На новом тренажере занятия начнутся после его монтажа и наладки.Затраты АО «Святогор» на приобретение нового оборудования составили порядка 600 тысяч рублей.