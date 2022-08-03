Футбольные соревнования для людей с инвалидностью прошли в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле в минувшую субботу закончились футбольные соревнования «Стальная Воля». Уникальность их заключается в том, что все игроки — люди с разной степенью инвалидности.
Длились соревнования «Стальная воля» 3 дня, с 4-го по 6-ое августа. Всего в них прияли участие более 4 сотен спортсменов, приехавших из 25 регионов страны. Самому младшему было 16 лет, самому старшему перевалило за 70. Матчи распределили в зависимости от физических особенностей участников: футбол людей с ампутацией конечностей, футбол глухих, мини-футбол для лиц с интеллектуальными нарушениями и так далее.
По итогам прошедших игр маломобильные футболисты из команды Нижнего Тагила «Шаг вперёд» завоевали «серебро» соревнований «Стальная воля». Они выступали на электроколясках и одолели команду из Ленинградской области.
Прошедшие матчи в Нижнем Тагиле — это первый этап Всероссийских соревнований «Стальная воля». Второй пройдёт в сентябре этого года в Казани, а третий, финальный — в Сочи в ноябре.
Длились соревнования «Стальная воля» 3 дня, с 4-го по 6-ое августа. Всего в них прияли участие более 4 сотен спортсменов, приехавших из 25 регионов страны. Самому младшему было 16 лет, самому старшему перевалило за 70. Матчи распределили в зависимости от физических особенностей участников: футбол людей с ампутацией конечностей, футбол глухих, мини-футбол для лиц с интеллектуальными нарушениями и так далее.
По итогам прошедших игр маломобильные футболисты из команды Нижнего Тагила «Шаг вперёд» завоевали «серебро» соревнований «Стальная воля». Они выступали на электроколясках и одолели команду из Ленинградской области.
Прошедшие матчи в Нижнем Тагиле — это первый этап Всероссийских соревнований «Стальная воля». Второй пройдёт в сентябре этого года в Казани, а третий, финальный — в Сочи в ноябре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле запретят движение по воде в День города
05 августа 2022
05 августа 2022
В Нижнем Тагиле протестировали подсветку нового моста
05 августа 2022
05 августа 2022