В марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге приняли порядка 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге состоялся марафон «Европа-Азия», в котором, по данным организаторов, приняли участие порядка 5,5 тысяч легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России. Также на старт вышли более 200 сотрудников УГМК. Их можно было отличить по ярко-оранжевым футболкам и банданам с символикой компании.В этом году Уральская горно-металлургическая компания стала титульным спонсором марафона. Кроме того, благодаря УГМК в забеге смогли принять участие 30 спортсменов с ограниченными возможностями, занимающихся в Центре адаптивного спорта «Родник». Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе компании.Участникам были предложены 5 дистанций: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 800 м (детский забег).Старт серии забегов марафона начался в 9 утра от Драмтеатра. Маршрут прошел по историческому центру и улицам Екатеринбурга, затем по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где на 344 км установлен обелиск, символизирующий границу Европы и Азии.Среди представителей УГМК оказалось 12 участников самой длинной дистанции – 42,2 км, из них две женщины. Одна из них ведущий инженер-экономист инженерно-производственного управления АО «Уралэлектромедь» Алсу Ежова.«В прошлом году попробовала свои силы в соревнованиях – пробежала полумарафон (21 км), который был организован в Казани. После финиша загорелась спортивным азартом и решила для себя преодолеть дистанцию 42 км», – рассказала Ежова.С ней дистанцию пробежал сотрудник ОАО «УГМК» Юрий Буньков. Впервые он участвовал в марафоне «Европа-Азия» в 2016 году.«Тогда я был готов гораздо хуже, чем сейчас, так как занимался бегом всего год, и дистанцию прошел очень тяжело. Понял, что надо больше тренироваться, и сегодня могу с уверенностью сказать, что выхожу на старт в лучшей форме. Вообще считаю, что для участия в таких соревнованиях совсем не обязательно иметь спортивный бэкграунд с детства. Безусловно, с профессионалами мне не сравниться, но ведь и большинство участников таких массовых забегов – это такие же любители, как и я, которым просто интересно преодолеть такую дистанцию», – поделился своими впечатлениями Буньков.