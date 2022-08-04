В марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге приняли порядка 5 тысяч человек

15.12 Воскресенье, 7 августа 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня в Екатеринбурге состоялся марафон «Европа-Азия», в котором, по данным организаторов, приняли участие порядка 5,5 тысяч легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России. Также на старт вышли более 200 сотрудников УГМК. Их можно было отличить по ярко-оранжевым футболкам и банданам с символикой компании.

В этом году Уральская горно-металлургическая компания стала титульным спонсором марафона. Кроме того, благодаря УГМК в забеге смогли принять участие 30 спортсменов с ограниченными возможностями, занимающихся в Центре адаптивного спорта «Родник». Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе компании.


Фото: пресс-служба УГМК


Участникам были предложены 5 дистанций: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 800 м (детский забег).

Старт серии забегов марафона начался в 9 утра от Драмтеатра. Маршрут прошел по историческому центру и улицам Екатеринбурга, затем по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где на 344 км установлен обелиск, символизирующий границу Европы и Азии.


Фото: пресс-служба УГМК


Среди представителей УГМК оказалось 12 участников самой длинной дистанции – 42,2 км, из них две женщины. Одна из них ведущий инженер-экономист инженерно-производственного управления АО «Уралэлектромедь» Алсу Ежова.

«В прошлом году попробовала свои силы в соревнованиях – пробежала полумарафон (21 км), который был организован в Казани. После финиша загорелась спортивным азартом и решила для себя преодолеть дистанцию 42 км», – рассказала Ежова.


Фото: пресс-служба УГМК


С ней дистанцию пробежал сотрудник ОАО «УГМК» Юрий Буньков. Впервые он участвовал в марафоне «Европа-Азия» в 2016 году.

«Тогда я был готов гораздо хуже, чем сейчас, так как занимался бегом всего год, и дистанцию прошел очень тяжело. Понял, что надо больше тренироваться, и сегодня могу с уверенностью сказать, что выхожу на старт в лучшей форме. Вообще считаю, что для участия в таких соревнованиях совсем не обязательно иметь спортивный бэкграунд с детства. Безусловно, с профессионалами мне не сравниться, но ведь и большинство участников таких массовых забегов – это такие же любители, как и я, которым просто интересно преодолеть такую дистанцию», – поделился своими впечатлениями Буньков.


Фото: пресс-служба УГМК


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:19 В аварии в Нижнем Тагиле пострадали трое человек и один погиб
13:59 Пережившую выстрел в голову девочку вновь выписали из екатеринбургской больницы
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