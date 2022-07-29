ФК «Урал» потерпел четвёртое поражение подряд на старте сезона, уступив московскому «Спартаку»»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 4-го тура МИР – Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей.Все основные события развернулись в первом тайме. На 27-й минуте после красивой передачи Александра Соболева счёт открыл нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес. Спустя шесть минут травму получил защитник москвичей Виктор Мозес, которого тренер Спартака был вынужден заменить на Михаила Игнатова. Ингатов и стал автором второго гола «Спартака», пробив Илью Помазуна на 44-й минуте. Ассистировал ему тот же Александр Соболев.Между двумя голами «Спартака» были опасные моменты и у «Урала» – их имел Алексей Каштанов. Но первый удар новичка «Урала» из под перекладины вытащил Александр Селихов, а во втором случае, при подаче углового, удар головой Каштанова разминулся на несколько сантиметров со штангой. В итоге на перерыв конманды ушли при счёте 0:2Во втором тайме «Спартак» продолжал атаковать, нанеся немало опасных ударов из выгодных позиций, но Квинси Промес и другие игроки раз за разом не попадали по воротам Помазуна. Два раза после ударов «спартаковцев» мяч попадал в штангу. «Урал», несмотря на то, что уступал в счёте, по-настоящему опасных моментов создать так и не смог, хоть и нанёс во втором тайме 10 ударов по воротам «Спартака». Большинство из них прошли мимо створа. На табло остался итоговый счёт первого тайма – 0:2Видеообзор матча можно посмотреть на канале МатчТВ.«Спартак» постепенно выправляет статистику личных встреч с «Уралом». В этом сезоне московская команда набрала 10 очков и пока лидирует в таблице. «Урал» после четырёх поражений в четырёх матчах остаётся единственной командой, не набравшей очков в чемпионате. И занимает последнее, 16-е место.Следующий матч «Урал» проведёт в пятницу 12 августа в Воронеже, где на Центральном стадионе профсоюзов встретится с местным «Факелом». Игра начнётся в 21:30 по уральскому времени (19:30 по местному).Это был второй матч на «Екатеринбург Арене», проход на который был возможен только при наличии Fan ID. И этот факт, видимо, сказался на посещаемости – игру, несмотря на хорошую погоду, посетило 11 тысяч зрителей. Для сравнения, на матч между этими же соперниками 7 мая 2022 года пришло почти в 2,5 раза больше зрителей – 26 402 человека.