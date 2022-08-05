Полиция и ОМОН провели рейд по барам Екатеринбурга

17.31 Суббота, 6 августа 2022
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН провели профилактический рейд «Улица-Бар», в ходе которого силовики проверяли заведения и улицы в центре города.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, внимание уделялось распивающим алкоголь в общественных местах, нарушителям миграционного законодательства и несовершеннолетним, находящимся вне дома в позднее время.


Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга


«Не остался в стороне и один из известных баров Екатеринбурга, расположенный по адресу Ленина, 49. Заведение проверено на наличие там подростков и граждан, нарушающих общественный порядок. Грубых нарушений в этот раз выявлено не было», – отметили в пресс-группе.

Всего во время планового рейда было составлено 17 протоколов за потребление спиртного в запрещённых местах и 13 протоколов за мелкие хулиганства.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:58 Разбить и сжечь иномарку за долги пытался в Невьянске задержанный полицией мужчина
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