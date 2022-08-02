Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Свердловскую область
Общество
Вечерние ведомости
Глава СК поручил руководителю областного СУ СК Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело факту неоказания медпомощи заслуженной учительнице из Верхней Туры, которая в итоге скончалась в реанимации.
Заслуженный учитель русского языка из Верхней Туры Наталья Сергеева умерла ещё 8 марта, но широкую огласку этот случай получил только сейчас, после публикации её истории на Ural Mash.
73-летняя учительница 12 часов провела без медицинской помощи, лежа на койке. За это время ей приходилось либо ждать скорую, либо ездить на скорой между городами, поскольку в её родной Верхней Туре «оптимизировали» как инфекционное, так и реанимационное отделения больницы.
В итоге пациентку перенаправили сначала в больницу Красноуральска, а затем в Нижний Тагил. Там она и скончалась в реанимации. Дочь Сергеевой обратилась в областной минздрав с просьбой разобраться, почему так плохо выстроена система оказания медпомощи, и в ответе чиновники министерства в частности указали, что больничные отделения в Верхней Туре были закрыты «в связи с экономической неэффективностью».
Заслуженный учитель русского языка из Верхней Туры Наталья Сергеева умерла ещё 8 марта, но широкую огласку этот случай получил только сейчас, после публикации её истории на Ural Mash.
73-летняя учительница 12 часов провела без медицинской помощи, лежа на койке. За это время ей приходилось либо ждать скорую, либо ездить на скорой между городами, поскольку в её родной Верхней Туре «оптимизировали» как инфекционное, так и реанимационное отделения больницы.
В итоге пациентку перенаправили сначала в больницу Красноуральска, а затем в Нижний Тагил. Там она и скончалась в реанимации. Дочь Сергеевой обратилась в областной минздрав с просьбой разобраться, почему так плохо выстроена система оказания медпомощи, и в ответе чиновники министерства в частности указали, что больничные отделения в Верхней Туре были закрыты «в связи с экономической неэффективностью».
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