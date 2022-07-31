В Свердловской области ищут 64-летнего мужчину, пропавшего 1 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 64-летнего Вадима Савинова из села Арамашево. С 1 августа его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку и чёрные брюки. Из особых примет трость, которую он использует при ходьбе.Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Алапаевский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении мучжины, просят обращаться по телефону 8 (343) 463-42-25.