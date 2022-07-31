В Свердловской области ищут 64-летнего мужчину, пропавшего 1 августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области ищут 64-летнего Вадима Савинова из села Арамашево. С 1 августа его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку и чёрные брюки. Из особых примет трость, которую он использует при ходьбе.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Алапаевский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении мучжины, просят обращаться по телефону 8 (343) 463-42-25.
Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку и чёрные брюки. Из особых примет трость, которую он использует при ходьбе.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Алапаевский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении мучжины, просят обращаться по телефону 8 (343) 463-42-25.
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