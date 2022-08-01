Районная прокуратура Екатеринбурга защитила интересы цирковых тигров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбургском государственном цирке в вольерах для тигров установили когтеточки в виде деревянных чурбанов и специальные возвышения. Таким образом, было выполнено предписание прокуратуры Ленинского района города Екатеринбурга.Нарушения прав полосатых цирковых артистов были выявлены в ходе проверки, с которой прокурорские работники сходили в хорошо известное всем екатеринбуржцам здание под куполом. В этом не совсем культпоходе поучаствовали и специалисты из Россельхознадзора. В результате выяснилось, что содержание тигров в цирке не отвечает требованиям федерального законодательства. Прокурорские работники внесли в адрес генерального директора учреждения соответствующее предписание, а ветеринарный врач цирка привлечён к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.Согласно постановлению Правительства РФ №1937 от 30.12.2019 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», в вольере крупных кошачьих животных должно быть хотя бы одно бревно, чтобы «кисы» могли поточить когти. Возвышения им тоже необходимы для тренировки прыжков (да, и спать они предпочитают на возвышениях). Теперь условия содержания кошачьих в цирке более соответствуют минимальным требованиям, и тиграм в Екатеринбурге будет немножко комфортнее.