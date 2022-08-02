После реконструкции здание сысертской типографии превратят в общественный центр
Общество
Фото: Юлия Медведева
В городе Сысерть Свердловской области проходит капитальный ремонт здания, которое раньше принадлежало местной типографии. В планах жителей города открыть в отремонтированном здании библиотеку и сделать «точкой притяжения».
С такой инициативой выступил молодой архитектор Александр Исаков, выпускник Московского архитектурного института. Его предложение обсудили на собрании агентства развития Сысерти, на которой свои идеи предлагали и коллеги Исакова, библиотекари, и рядовые местные жители. Сошлись на том, что здание закрытой типографии должно стать в будущем стать общественным центром с библиотекой и городским архивом, - пишет издание «Сысерсткие вести».
Ремонт здания в полном разгаре: меняется система отопления, чинится кровля и крыльцо, уже заменены окна и двери. К моменту, когда эти, основные работы подойдут к концу, архитекторы разработают дизайн интерьеров будущей библиотеки.
С такой инициативой выступил молодой архитектор Александр Исаков, выпускник Московского архитектурного института. Его предложение обсудили на собрании агентства развития Сысерти, на которой свои идеи предлагали и коллеги Исакова, библиотекари, и рядовые местные жители. Сошлись на том, что здание закрытой типографии должно стать в будущем стать общественным центром с библиотекой и городским архивом, - пишет издание «Сысерсткие вести».
Ремонт здания в полном разгаре: меняется система отопления, чинится кровля и крыльцо, уже заменены окна и двери. К моменту, когда эти, основные работы подойдут к концу, архитекторы разработают дизайн интерьеров будущей библиотеки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
02 августа 2022
02 августа 2022
Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост
03 августа 2022
03 августа 2022
Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
02 августа 2022
02 августа 2022