После реконструкции здание сысертской типографии превратят в общественный центр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Сысерть Свердловской области проходит капитальный ремонт здания, которое раньше принадлежало местной типографии. В планах жителей города открыть в отремонтированном здании библиотеку и сделать «точкой притяжения».С такой инициативой выступил молодой архитектор Александр Исаков, выпускник Московского архитектурного института. Его предложение обсудили на собрании агентства развития Сысерти, на которой свои идеи предлагали и коллеги Исакова, библиотекари, и рядовые местные жители. Сошлись на том, что здание закрытой типографии должно стать в будущем стать общественным центром с библиотекой и городским архивом, - пишет издание «Сысерсткие вести».Ремонт здания в полном разгаре: меняется система отопления, чинится кровля и крыльцо, уже заменены окна и двери. К моменту, когда эти, основные работы подойдут к концу, архитекторы разработают дизайн интерьеров будущей библиотеки.