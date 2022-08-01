В 67-й школе Екатеринбурга появилась памятная доска в честь бывшей директрисы
Общество
Фото: ВК-сообщество Школы №67 / vk.com/school___67
В школе №67 города Екатеринбурга на этой недели открыли мемориальную доску с именем и портретом Галины Арбузовой. Бывшая директриса, депутат городской думы умерла в прошлом году от коронавирусной инфекции.
Галина Арбузова после окончания Свердловского педагогического училища (ныне — Свердловский областной педагогический колледж) проработала в 67-й школе много десятилетий. Свой трудовой путь начинала простым учителем, потом выполняла обязанности завуча, а в 1992-м году стала директором школы. В депутат городской думы она пошла в основном для решения проблем учебных заведений, и в какой-то момент возглавила комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, молодежной политике. Благодаря инициативе Галины Арбузовой удалось отремонтировать несколько школ Орджоникидзевского района.
Одним из последних дел школьного директора и депутата стала попытка встать на защиту от застройки транспортно-логистическим центром Калиновских полей. Этим вопросом она по обращению жителей Орджоникидзевского района занималась с больничной койки через своих помощников, будучи уже тяжело заражённой вирусом.
Галина Арбузова после окончания Свердловского педагогического училища (ныне — Свердловский областной педагогический колледж) проработала в 67-й школе много десятилетий. Свой трудовой путь начинала простым учителем, потом выполняла обязанности завуча, а в 1992-м году стала директором школы. В депутат городской думы она пошла в основном для решения проблем учебных заведений, и в какой-то момент возглавила комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, молодежной политике. Благодаря инициативе Галины Арбузовой удалось отремонтировать несколько школ Орджоникидзевского района.
Одним из последних дел школьного директора и депутата стала попытка встать на защиту от застройки транспортно-логистическим центром Калиновских полей. Этим вопросом она по обращению жителей Орджоникидзевского района занималась с больничной койки через своих помощников, будучи уже тяжело заражённой вирусом.
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