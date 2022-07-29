Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь ловят пьяных водителей
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоинспекторы снова проводят рейд «Стоп-контроль». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД с 5 по 7 августа будут задерживать пьяных водителей, а также автолюбителей без водительских прав, либо лишенных права управления.
За семь месяцев этого года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 54 – получили травмы.
Сотрудники ГИБДД с 5 по 7 августа будут задерживать пьяных водителей, а также автолюбителей без водительских прав, либо лишенных права управления.
За семь месяцев этого года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 54 – получили травмы.
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