На перекрестке Белинского – Фурманова в Екатеринбурге изменили схему движения
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на перекрестке Белинского – Фурманова изменили схему движения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.
Дорожники на улице Фурманова со стороны Машинной оснастили светофор отдельной стрелкой и установили новые знаки, которые разрешают движение направо с двух крайних полос, а с третьей стороны – движение прямо.
Такие изменения призваны уменьшить пробки на данном участке. Как сообщают в ГИБДД, перекресток Белинского – Фурманова считается одним из самых загруженных в Октябрьском районе Екатеринбурга.
Дорожники на улице Фурманова со стороны Машинной оснастили светофор отдельной стрелкой и установили новые знаки, которые разрешают движение направо с двух крайних полос, а с третьей стороны – движение прямо.
Такие изменения призваны уменьшить пробки на данном участке. Как сообщают в ГИБДД, перекресток Белинского – Фурманова считается одним из самых загруженных в Октябрьском районе Екатеринбурга.
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