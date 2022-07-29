На перекрестке Белинского – Фурманова в Екатеринбурге изменили схему движения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Белинского – Фурманова изменили схему движения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.Дорожники на улице Фурманова со стороны Машинной оснастили светофор отдельной стрелкой и установили новые знаки, которые разрешают движение направо с двух крайних полос, а с третьей стороны – движение прямо.Такие изменения призваны уменьшить пробки на данном участке. Как сообщают в ГИБДД, перекресток Белинского – Фурманова считается одним из самых загруженных в Октябрьском районе Екатеринбурга.