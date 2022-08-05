В Нижнем Тагиле запретят движение по воде в День города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в День города запретят кататься на квадроциклах и гидроциклах в акватории Городского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Запрет на использование частных маломерных судов в акватории Нижнетагильского пруда от плотины на улице Челюскинцев до нового моста по Луганскому проспекту будет введен с 10.00 13 августа до 06.00 14 августа.Как пояснили в мэрии, запрет ведут во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении шоу на воде и фестиваля фейерверков на 300-летие Нижнего Тагила.