В Нижнем Тагиле запретят движение по воде в День города
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в День города запретят кататься на квадроциклах и гидроциклах в акватории Городского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Запрет на использование частных маломерных судов в акватории Нижнетагильского пруда от плотины на улице Челюскинцев до нового моста по Луганскому проспекту будет введен с 10.00 13 августа до 06.00 14 августа.
Как пояснили в мэрии, запрет ведут во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении шоу на воде и фестиваля фейерверков на 300-летие Нижнего Тагила.
Запрет на использование частных маломерных судов в акватории Нижнетагильского пруда от плотины на улице Челюскинцев до нового моста по Луганскому проспекту будет введен с 10.00 13 августа до 06.00 14 августа.
Как пояснили в мэрии, запрет ведут во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении шоу на воде и фестиваля фейерверков на 300-летие Нижнего Тагила.
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