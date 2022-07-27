Сысертскую компанию «Форлекс» штрафанули на полмиллиона за срубленные сосны
Общество
Фото Антона Каптелова
Полсотни срубленных сосен обошлись ЗАО «Форлекс» из Сысерти в полмиллиона рублей. Не так уж и дорого — по 10 тысяч за одно дерево.
В суд на деревозаготовительную компанию подала Сысердская природоохранная прокуратура. Выяснилось, что рубщики-пильщики вышли за выделенную территорию и свалили 50 сосен, не предназначенных для спиливания. Произошло это, якобы, в результате непреднамеренной ошибки при отводе лесосеки. Но преднамеренно или нет, а ущерб природе был нанесён. Природоохранники оценили его в 500 тысяч, а судья с такими расчётами согласился.
Как сообщает газета «Наша Сысертская Неделя», коммерсанты-рубщики возражать против приговора не стали. Штраф выплачен «Форлексом» в полном объёме.
В суд на деревозаготовительную компанию подала Сысердская природоохранная прокуратура. Выяснилось, что рубщики-пильщики вышли за выделенную территорию и свалили 50 сосен, не предназначенных для спиливания. Произошло это, якобы, в результате непреднамеренной ошибки при отводе лесосеки. Но преднамеренно или нет, а ущерб природе был нанесён. Природоохранники оценили его в 500 тысяч, а судья с такими расчётами согласился.
Как сообщает газета «Наша Сысертская Неделя», коммерсанты-рубщики возражать против приговора не стали. Штраф выплачен «Форлексом» в полном объёме.
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