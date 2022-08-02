Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге немножко сместился по срокам

19.55 Четверг, 4 августа 2022
Общество
Фото: официальный сайт Свердловской киностудии / sverdlovskfilmstudio.com
Новый международный фестиваль от Свердловской киностудии немного состоится в Екатеринбурге, но чуть позже, чем изначально планировался. В ранних анонсах называлась первая неделя августа — с 1-го по 7-е числа. Сейчас организаторы называют 12-ое августа, как дату запуска кинофестиваля, который обещает стать традиционным.

Название кинофестиваля «Одна шестая» недвусмысленно намекает на то, что участвуют в нём кинематографисты России. Ну, возможно, всей территории Советского Союза. Но с географией переиграли так же, как и со сроками. Теперь ожидается, что в Екатеринбург на фестивальные дни съедутся гости и участники со всего евроазиатского континента. Заявки уже приняты от кинематографистов из Ирана, Сербии, Греции, Китая, Индии, Хорватии. А вот что осталось неизменным, так это решение сделать «Одну шестую» фестивалем дебютов.

В конкурсной программе будут отдельно рассматриваться документальные и игровые ленты. Соответственно, сформировано два жюри. В жюри игровых фильмов вошли актриса Юлия Снигирь, глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, хорватский режиссёр и сценарист Сергей Станойковский, его коллега из Ирана Мехди Фард Гадери, итальянский продюсер Паоло Мария Спина.
Вчера на сайте Свердловской киностудии появилась кнопка «Фестиваль», которая выводит на особый раздел. Из него можно узнать, какие фильмы вошли в конкурсную программу (их 24), какие программы, помимо конкурсной, покажут в рамках фестиваля, кто станет оценивать конкурсантов и определять победителей. Там же можно пройти регистрацию на фестивальные показы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:55 Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге немножко сместился по срокам
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17:23 Прокуратура просит приговорить экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер к 9,5 годам колонии
16:54 В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали четыре ребенка
16:26 Студентов радиофака УрФУ приглашают научиться управлять зенитно-ракетными комплексами
15:51 «УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию новый дом на набережной Городского пруда в Екатеринбурге
15:44 Специалисты Арктического Научного Центра «Роснефти» и САФУ отправились в научную экспедицию в Арктику
15:26 В Екатеринбурге экс-полицейского осудят за кражу золотых цепочек у умершего
14:53 Жители Нижнего Тагила жалуются на тараканов в столовой мэрии
14:20 Бизнесмен из Екатеринбурга предсказал рост цен на товары из-за пожара на складе OZON
13:55 Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
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12:57 Под Екатеринбургом загорелся торфяник
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12:03 Оргкомитет отмененной в Екатеринбурге Универсиады-2023 подвергся критике борцов с коррупцией
11:24 Часть трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за марафона «Европа – Азия»
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