Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге немножко сместился по срокам
Общество
Фото: официальный сайт Свердловской киностудии / sverdlovskfilmstudio.com
Новый международный фестиваль от Свердловской киностудии немного состоится в Екатеринбурге, но чуть позже, чем изначально планировался. В ранних анонсах называлась первая неделя августа — с 1-го по 7-е числа. Сейчас организаторы называют 12-ое августа, как дату запуска кинофестиваля, который обещает стать традиционным.
Название кинофестиваля «Одна шестая» недвусмысленно намекает на то, что участвуют в нём кинематографисты России. Ну, возможно, всей территории Советского Союза. Но с географией переиграли так же, как и со сроками. Теперь ожидается, что в Екатеринбург на фестивальные дни съедутся гости и участники со всего евроазиатского континента. Заявки уже приняты от кинематографистов из Ирана, Сербии, Греции, Китая, Индии, Хорватии. А вот что осталось неизменным, так это решение сделать «Одну шестую» фестивалем дебютов.
В конкурсной программе будут отдельно рассматриваться документальные и игровые ленты. Соответственно, сформировано два жюри. В жюри игровых фильмов вошли актриса Юлия Снигирь, глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, хорватский режиссёр и сценарист Сергей Станойковский, его коллега из Ирана Мехди Фард Гадери, итальянский продюсер Паоло Мария Спина.
Вчера на сайте Свердловской киностудии появилась кнопка «Фестиваль», которая выводит на особый раздел. Из него можно узнать, какие фильмы вошли в конкурсную программу (их 24), какие программы, помимо конкурсной, покажут в рамках фестиваля, кто станет оценивать конкурсантов и определять победителей. Там же можно пройти регистрацию на фестивальные показы.
Название кинофестиваля «Одна шестая» недвусмысленно намекает на то, что участвуют в нём кинематографисты России. Ну, возможно, всей территории Советского Союза. Но с географией переиграли так же, как и со сроками. Теперь ожидается, что в Екатеринбург на фестивальные дни съедутся гости и участники со всего евроазиатского континента. Заявки уже приняты от кинематографистов из Ирана, Сербии, Греции, Китая, Индии, Хорватии. А вот что осталось неизменным, так это решение сделать «Одну шестую» фестивалем дебютов.
В конкурсной программе будут отдельно рассматриваться документальные и игровые ленты. Соответственно, сформировано два жюри. В жюри игровых фильмов вошли актриса Юлия Снигирь, глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, хорватский режиссёр и сценарист Сергей Станойковский, его коллега из Ирана Мехди Фард Гадери, итальянский продюсер Паоло Мария Спина.
Вчера на сайте Свердловской киностудии появилась кнопка «Фестиваль», которая выводит на особый раздел. Из него можно узнать, какие фильмы вошли в конкурсную программу (их 24), какие программы, помимо конкурсной, покажут в рамках фестиваля, кто станет оценивать конкурсантов и определять победителей. Там же можно пройти регистрацию на фестивальные показы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов
02 августа 2022
02 августа 2022
Группа «Сплин» приедет в Заречный на свободный фест
29 июля 2022
29 июля 2022